重要的是找對人
形碩專業板金機殼外觀設計
53
服務客戶
80
作品生產量
28
產品種類
關於形碩
THINKSO 是一間專門設計板金機殼的工業設計公司，整合工業設計的人才與板金業的專家，是設計界中難得同時擁有工業設計與板金工程專業的公司。
因為板金拆圖不須假他人之手，我們擁有完全的設計及施工之主導權，不論多麼獨特、困難的設計都能完全呈現、並以板金成型，且能夠嚴格控制成本。協助客戶規畫可行的量產方案、導入全系列產品，建立品牌辨識度。至今已服務過無數客戶，包含綜合加工機、車床、食品加工、醫療器材、電子、半導體、包裝、檢測設備等類別。
服務流程
企劃
諮詢
評估設計目標物
使用者訪談
市場調查
工業設計
設計發想
人因工程
VR 模擬
3D 擬真圖
板金技術
板金機構設計
圖面檢討
圖面交接
打樣監製
模組化板金設計
近年歐、美、日設備大廠皆改用模組化板金設計，將大型板件拆件成多塊規格相同之小型板件，尤其針對高度客製化設備，如半導體設備、電子設備或其他中大型設備有多項優勢。
無需補強
每片板件尺寸較小，無需焊補強肋，可減件焊接後變形量。
組裝便利
每片板件皆為1~2人即能搬動並鎖固，無需重機具吊掛，組裝便利。
客製化高
對於客製化程度高、造型比例不定之設備，可自行拼接板件，調整機身尺寸。
成本降低
板金皆為螺絲鎖固，有效減少焊接量，降低板金加工成本。
節省空間
板件廠內囤貨及運送時可堆疊，降低庫存及運送空間。
設計專案
合作夥伴
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形碩板金
- 地址：台中市西屯區永昌街67號
- 聯絡電話：04-23115599
- 營業時間：週一至週五 09:00 - 18:00