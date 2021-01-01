關於形碩

THINKSO 是一間專門設計板金機殼的工業設計公司，整合工業設計的人才與板金業的專家，是設計界中難得同時擁有工業設計與板金工程專業的公司。

因為板金拆圖不須假他人之手，我們擁有完全的設計及施工之主導權，不論多麼獨特、困難的設計都能完全呈現、並以板金成型，且能夠嚴格控制成本。協助客戶規畫可行的量產方案、導入全系列產品，建立品牌辨識度。至今已服務過無數客戶，包含綜合加工機、車床、食品加工、醫療器材、電子、半導體、包裝、檢測設備等類別。